Beşiktaş'ta Atiba ve Larin endişesi; 20 saatlik yolculuk

Beşiktaş ligde cumartesi sezonun geri kalanını büyük ölçüde şekillendirecek bir maça çıkmaya hazırlanıyor. Ligin dişli takımlarından Aytemiz Alanyaspor'la deplasmanda karşılaşacak olan siyah beyazlılar şampiyonluk yarışında daha da geriye düşmemek için bu maçı kazanmaktan başka bir şey düşünmüyor.



20 SAATLİK YOLCULUK



Zorlu mücadele öncesi Beşiktaş'ın önemli silahlarının yaşayacağı yol yorgunluğu ise teknik ekibi endişelendiriyor. Kanada Millî Takımı'nın Dünya Kupası eleme maçları için ülkelerine giden Atiba ve Larin 20 saatlik uzun ve yorucu yolculukların ardından cuma günü İstanbul'da olacak.



SERGEN YALÇIN DÜŞÜNCELİ



Günü izinli geçirmesi beklenen iki oyuncu da neredeyse dinlenmeden bu defa İstanbul-Alanya yolculuğuna çıkacak. Bir hafta içinde toplamda 17.200 kilometrelik yolculuk yapacak olan ikilinin yorgunluk durumu sebebiyle teknik direktör Sergen Yalçın kadro kurmakta zorlanıyor.



Batshuayi'nin hasta olması sebebiyle santrforda Larin'i görevlendirmek isteyen tecrübeli çalıştırıcı son kararını cuma verecek. Kartal'ın teknik patronu, Atiba ve Larin'le bir araya gelerek oyuncularının durumu sonrasında Alanya maçı ilk 11'ini netleştirecek.







