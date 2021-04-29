Beşiktaş'ta Atiba ve Gökhan'ın son durumu

Beşiktaş'ın son oynadığı Çaykur Rizespor maçında sakatlıklar nedeniyle oyundan çıkan Atiba ve Gökhan Töre'nin durumu belli oldu

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'ta Atiba ve Gökhan'ın son durumu
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29 Nisan 2021 14:14
Beşiktaş'ın son oynadığı Çaykur Rizespor maçında sakatlıklar nedeniyle oyundan çıkan Atiba ve Gökhan Töre'nin kontrolleri yapıldı.

NTV'de yer alan habere göre; Çaykur Rizespor maçında oyuna devam edemeyen iki futbolcunun da sakatlıkları ciddi olmadığı tespit edildi.

Farklı kas gruplarında ağrıları olan iki futbolcunun da durumlarının ciddi olmadığı kaydedildi Maç öncesi yapılacak son antrenmana katılması planlanan Atiba ve Gökhan, karşılaşmada forma giyebilecek. Sakatlığı süren Aboubakar ve Oğuzhan'ın tedavileri sürüyor.

BEŞİKTAŞ'IN GÖKHAN TÖRE AÇIKLAMASI

"Futbol Takımımızın dün akşam Çaykur Rizespor ile oynadığı müsabakada sağ uyluk iç kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Töre'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sağ uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme bulguları saptanmıştır. Gökhan Töre'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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