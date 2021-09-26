Beşiktaş'ta Atiba'nın yerine 5 aday

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın scout ekibindeki kardeşi Gürsoy Yalçın'dan Atiba Hutchinson'ın yerinde oynayabilecek isimler için rapor istediği öğrenilirken, siyah-beyazlıların Lokomotiva forması giyen Enis Cokaj ve Klagenfurt formasını terleten Turgay Gemicibaşı'nı listeye aldığı belirtildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Beşiktaş'ta Atiba'nın yerine 5 aday
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Eylül 2021 13:19
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bir süre önce Atiba'nın yerini alacak bir 6/8 numara karışımı oyuncu için scout ekibinde yer alan kardeşi Gürsoy Yalçın'dan rapor istemişti.

Gürsoy Yalçın raporunu hazırladı... Kısa listede Hollanda'nın Heerenveen takımında forma giyen Joey Veerman, Belçika'nın Eupen takımında forma giyen Edo Kaymbe ile Danimarka'nın Aalborg takımında oynayan Pedro Ferreira'nın yer aldığı bildirildi.

Gürsoy Yalçın'ın listesinde yer alan Hırvatistan'ın Lokomotiva takımında forma giyen Türk pasaportuyla oynayabilecek Arnavut oyuncu Enis Cokaj ile Klagenfurt'ta oynayan Turgay Gemicibaşı'nın dikkat çektiği bildirildi. Özellikle yerli oyuncu konusunda sıkıntı yaşayan Sergen Yalçın bu tarz alternatif olabilecek oyuncuların yakından izlenmesini talep etti.  

 
 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.