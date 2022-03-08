Beşiktaş'ta Atiba mesafe tanımıyor

Beşiktaş'ın 39 yaşındaki Kanadalı oyuncusu Atiba Hutchinson, Başakşehir karşısında adeta büyüledi.

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Beşiktaş'ta Atiba mesafe tanımıyor
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08 Mart 2022 11:38
Beşiktaş'ın 39 yaşındaki ihtiyar delikanlısı Atiba, Başakşehir karşısında da adeta döktürdü! 90 dakika sahada kalan Kanadalı yıldız, 11.9 kilometre koşarak siyah-beyazlı takımın en çok mesafe kat eden oyuncusu oldu.

109 kez topla buluşan Atiba, 96 pas yapıp yüzde 94 isabet sağladı. Karşılaşmanın en çok koşan ismi ise 13.06 kilometre ile Başakşehirli Tolga Ciğerci oldu.

KENAN SİFTAH YAPTI
Maça 11'de başlayan Kenan Karaman, ilk yarıda kaçırdığı iki net fırsatla kızdırsa da ikinci yarıda attığı golle kendini affettirdi. Siyah-beyazlı oyuncu, bu sezon ilk kez ağları havalandırarak şanssızlığını kırdı.

CAN GÜVENLİĞİ

Beşiktaş'ta dün forma şansı bulan Can Bozdoğan'ın asistinde Güven Yalçın ağları sarstı. 23 yaşındaki Güven, "İlk 11'de oynadığım için mutluyum. Sahada savaşıyorum" dedi.

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