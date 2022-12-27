Beşiktaş'ta deneyimli futbolcu Atiba Hutchinson, geleceğiyle ilgili kararını verdi.
ŞENOL GÜNEŞ'İN YARDIMCISI OLUYOR
Kanada formasıyla Dünya Kupası'nda boy gösteren Atiba Hutchinson, 39 yaşında en büyük hayalini gerçekleştirmişti. Önceki gün ilk 11'de başladığı Gaziantep maçında ikinci yarı öncesinde oyundan alınan Atiba, kararını verdi. Deneyimli oyuncunun sezon sonunda futbolu bırakıp Şenol Güneş'in teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak görev alması bekleniyor.
ŞENOL GÜNEŞ'İN YARDIMCISI OLUYOR
Kanada formasıyla Dünya Kupası'nda boy gösteren Atiba Hutchinson, 39 yaşında en büyük hayalini gerçekleştirmişti. Önceki gün ilk 11'de başladığı Gaziantep maçında ikinci yarı öncesinde oyundan alınan Atiba, kararını verdi. Deneyimli oyuncunun sezon sonunda futbolu bırakıp Şenol Güneş'in teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak görev alması bekleniyor.