Beşiktaş'ta Atiba, kararını verdi

Beşiktaş'ta önceki gün ilk 11'de başladığı Gaziantep maçında ikinci yarı öncesinde oyundan alınan Atiba Hutchinson, kararını verdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Atiba, kararını verdi
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27 Aralık 2022 15:07
Atiba Hutchinson
Atiba Hutchinson
Beşiktaş
Beşiktaş'ta deneyimli futbolcu Atiba Hutchinson, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

ŞENOL GÜNEŞ'İN YARDIMCISI OLUYOR

Kanada formasıyla Dünya Kupası'nda boy gösteren Atiba Hutchinson, 39 yaşında en büyük hayalini gerçekleştirmişti. Önceki gün ilk 11'de başladığı Gaziantep maçında ikinci yarı öncesinde oyundan alınan Atiba, kararını verdi. Deneyimli oyuncunun sezon sonunda futbolu bırakıp Şenol Güneş'in teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak görev alması bekleniyor. 

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