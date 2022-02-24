Beşiktaş'ta Atiba kararı verildi

Beşiktaş, takımda 9'uncu sezonunda bulunan Atiba Hutchinson'la 1 yıl daha yola devam etme kararı aldı.



39 yaşındaki futbolcunun formundan ve düşük maaşı da kabul etmesi sebebiyle memnun olan yönetim, sezon sonunda başarılı isimle kontrat yenilemeyi amaçlıyor.



Başarılı oyuncunun, 1 sezonluk kariyeri sonrasında Beşiktaş'ta teknik ekipte yer almayı planladığı da kaydedildi.





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