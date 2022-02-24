Beşiktaş'ta Atiba kararı verildi

Beşiktaş, takımda 9'uncu sezonunda bulunan Atiba Hutchinson'la 1 yıl daha yola devam etme kararı aldı.
39 yaşındaki futbolcunun formundan ve düşük maaşı da kabul etmesi sebebiyle memnun olan yönetim, sezon sonunda başarılı isimle kontrat yenilemeyi amaçlıyor.
Başarılı oyuncunun, 1 sezonluk kariyeri sonrasında Beşiktaş'ta teknik ekipte yer almayı planladığı da kaydedildi.
39 yaşındaki futbolcunun formundan ve düşük maaşı da kabul etmesi sebebiyle memnun olan yönetim, sezon sonunda başarılı isimle kontrat yenilemeyi amaçlıyor.
Başarılı oyuncunun, 1 sezonluk kariyeri sonrasında Beşiktaş'ta teknik ekipte yer almayı planladığı da kaydedildi.