Beşiktaş'ta Atiba kadrodan çıkarıldı

Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesinde bir sakatlık problemi daha yaşandı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'ta Atiba kadrodan çıkarıldı
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24 Nisan 2021 14:05
Süper Lig'de Kayserispor maçı öncesinde Vincent Aboubakar, Cyle Larin gibi önemli isimlerin sakatlığıyla sarsılan Beşiktaş'ta bu kez Atiba Hutchinson şoku yaşandı.

Cuma akşamı yapılan antrenmanı ağrıları olduğu gerekçesiyle yarıda bırak Atiba Hutchinson, Kayserispor maçı öncesi kadrodan çıkarıldı.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada "Futbol Takımımızın yoğun maç trafiği nedeniyle sol kalf adale grubunda hissettiği hassasiyet son iki gün içinde yoğunlaşan futbolcumuz Atiba Hutchinson'ın dün gece Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol bacak soleus kasında ödeme rastlanmıştır. Sağlık ekibimiz tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, Hes Kablo Kayserispor maçında oynaması halinde kas yaralanması yaşama riskinin yüksek bulunduğu Atiba Hutchinson'ın maç kadrosundan çıkarılmasına karar verilmiştir. Atiba Hutchinson'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir." denildi.

Tecrübeli futbolcu, Kayserispor karşılaşmasında sahadaki yerini alamayacak.

BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ

Ajdin Hasic
Cenk Tosun
Oğuzhan Özyakup
Vincent Aboubakar
Welinton (Cezalı)
Cyle Larin
Atiba Hutchinson

Beşiktaş'ın muhtemel 11'leri
Forvet: Bernard Mensah



Forvet: Kevin N'Koudou



Forvet: Gökhan Töre



Forvet: Necip Uysal





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