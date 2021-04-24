Süper Lig'de Kayserispor maçı öncesinde Vincent Aboubakar, Cyle Larin gibi önemli isimlerin sakatlığıyla sarsılan Beşiktaş'ta bu kez Atiba Hutchinson şoku yaşandı.Cuma akşamı yapılan antrenmanı ağrıları olduğu gerekçesiyle yarıda bırak Atiba Hutchinson, Kayserispor maçı öncesi kadrodan çıkarıldı.Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada "" denildi.Tecrübeli futbolcu, Kayserispor karşılaşmasında sahadaki yerini alamayacak.Ajdin HasicCenk TosunOğuzhan ÖzyakupVincent AboubakarWelinton (Cezalı)Cyle LarinAtiba HutchinsonBeşiktaş'ın muhtemel 11'leriForvet: Bernard MensahForvet: Kevin N'KoudouForvet: Gökhan TöreForvet: Necip Uysal