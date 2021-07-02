Beşiktaş'ta Atiba imzaya yakın!

Beşiktaş'ın teklif ettiği son kontrattaki maç başı ücretlerin bir miktar daha artırılmasını isteyen 38 yaşındaki Kanadalı futbolcunun, 1-2 gün içinde resmi imzayı atarak, pazartesi günü yapılacak ilk antrenmanda yer alması bekleniyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Atiba imzaya yakın!
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02 Temmuz 2021 08:13
Beşiktaş'ın sözleşmesini mutlaka yenilemek istediği kaptan Atiba Hutchinson, yönetimle prensip anlaşmasına çok yaklaştı.

Siyah-beyazlıların teklif ettiği son kontrattaki maç başı ücretlerin bir miktar daha artırılmasını isteyen 38 yaşındaki Kanadalı futbolcunun, 1-2 gün içinde resmi imzayı atarak, pazartesi günü yapılacak ilk antrenmanda yer alması bekleniyor.

Atiba geçen sezon 550 bin euro garanti ücret kazanmıştı.

Bu arada ilerleyen yaşına rağmen orta sahada üst düzey bir performans sergileyen Atiba'nın yeni sezon hazırlıklarına erken başladığı öğrenildi.

Başarılı futbolcunun spor salonunda bireysel çalışmalar yaparak kendisini zorlu geçecek sezona hazırlamaya çalıştığı ifade edildi.


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