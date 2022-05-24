Beşiktaş'ta 2013'ten bu yana forma giyen 39 yaşındaki Atiba Hutchinson hakkındaki karar verildi.
Yabancı sınırlaması da göz önüne alınarak Kanadalı futbolcu ile büyük ölçüde devam edilmeme kararı alındı.
Teknik direktör Valerien Ismael'in de olumsuz rapor verdiği tecrübeli orta sahanın büyük bir sürpriz olmazsa takımdan ayrılması bekleniyor.
Yabancı sınırlaması da göz önüne alınarak Kanadalı futbolcu ile büyük ölçüde devam edilmeme kararı alındı.
Teknik direktör Valerien Ismael'in de olumsuz rapor verdiği tecrübeli orta sahanın büyük bir sürpriz olmazsa takımdan ayrılması bekleniyor.