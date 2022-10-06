Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson kararı

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, sakatlık sürecini geride bırakan Atiba Hutchinson için aceleci davranmıyor. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson kararı
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06 Ekim 2022 09:52
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmaya odaklandı. Siyah-beyazlı takımda sakatlık sürecini geride bırakan ve antrenmanlara katılmaya başlayan Atiba Hutchinson teknik heyetten görev bekliyor.

ISMAEL, ATIBA İÇİN ACELECİ DEĞİL

Siyah-beyazlıların teknik patronu Valerien Ismael, 1 yıl daha sözleşmesi uzatılan 39 yaşındaki futbolcunun dönüşü için acele etmiyor.

AÇIĞI KAPATMASINI BEKLİYOR

Ismael, fiziksel açıdan tam anlamıyla hazır olmasını beklediği futbolcunun bireysel çalışmalarla açığı kapatmasını istiyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Atiba bu sezon Beşiktaş'ta 1 maçta oynadı ve 29 dakika süre aldı. Valerien Ismael sezon içinde rotasyonda kullanmayı düşündüğü futbolcudan maksimum verim almayı amaçlıyor. 

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