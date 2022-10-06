Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmaya odaklandı. Siyah-beyazlı takımda sakatlık sürecini geride bırakan ve antrenmanlara katılmaya başlayan Atiba Hutchinson teknik heyetten görev bekliyor.
ISMAEL, ATIBA İÇİN ACELECİ DEĞİL
Siyah-beyazlıların teknik patronu Valerien Ismael, 1 yıl daha sözleşmesi uzatılan 39 yaşındaki futbolcunun dönüşü için acele etmiyor.
AÇIĞI KAPATMASINI BEKLİYOR
Ismael, fiziksel açıdan tam anlamıyla hazır olmasını beklediği futbolcunun bireysel çalışmalarla açığı kapatmasını istiyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Atiba bu sezon Beşiktaş'ta 1 maçta oynadı ve 29 dakika süre aldı. Valerien Ismael sezon içinde rotasyonda kullanmayı düşündüğü futbolcudan maksimum verim almayı amaçlıyor.
ISMAEL, ATIBA İÇİN ACELECİ DEĞİL
Siyah-beyazlıların teknik patronu Valerien Ismael, 1 yıl daha sözleşmesi uzatılan 39 yaşındaki futbolcunun dönüşü için acele etmiyor.
AÇIĞI KAPATMASINI BEKLİYOR
Ismael, fiziksel açıdan tam anlamıyla hazır olmasını beklediği futbolcunun bireysel çalışmalarla açığı kapatmasını istiyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Atiba bu sezon Beşiktaş'ta 1 maçta oynadı ve 29 dakika süre aldı. Valerien Ismael sezon içinde rotasyonda kullanmayı düşündüğü futbolcudan maksimum verim almayı amaçlıyor.