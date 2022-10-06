ISMAEL, ATIBA İÇİN ACELECİ DEĞİL

AÇIĞI KAPATMASINI BEKLİYOR

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmaya odaklandı. Siyah-beyazlı takımda sakatlık sürecini geride bırakan ve antrenmanlara katılmaya başlayan Atiba Hutchinson teknik heyetten görev bekliyor.Siyah-beyazlıların teknik patronu Valerien Ismael, 1 yıl daha sözleşmesi uzatılan 39 yaşındaki futbolcunun dönüşü için acele etmiyor.Ismael, fiziksel açıdan tam anlamıyla hazır olmasını beklediği futbolcunun bireysel çalışmalarla açığı kapatmasını istiyor.Atiba bu sezon Beşiktaş'ta 1 maçta oynadı ve 29 dakika süre aldı. Valerien Ismael sezon içinde rotasyonda kullanmayı düşündüğü futbolcudan maksimum verim almayı amaçlıyor.