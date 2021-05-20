Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson için karar verildi

2013'ten bu yana Beşiktaş formasını giyen ve takımın en istikrarlı ismi olmayı başaran Atiba Hutchinson'un sözleşmesi sona erdi.



Bu anlamda Siyah-Beyazlılar, Kanadalı yıldız ile yeniden masaya oturacak.



38 yaşındaki futbolcu ile 1 yıl daha sözleşmesinin uzatılması bekleniyor. Atiba'nın da Kara Kartal'da devam etmek istediği belirtildi.



