Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson için karar verildi

Beşiktaş'ın emektar futbolcusu Atiba Hutchinson'ın geleceği belli oldu.

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Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson için karar verildi
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20 Mayıs 2021 09:08
2013'ten bu yana Beşiktaş formasını giyen ve takımın en istikrarlı ismi olmayı başaran Atiba Hutchinson'un sözleşmesi sona erdi.

Bu anlamda Siyah-Beyazlılar, Kanadalı yıldız ile yeniden masaya oturacak.

38 yaşındaki futbolcu ile 1 yıl daha sözleşmesinin uzatılması bekleniyor. Atiba'nın da Kara Kartal'da devam etmek istediği belirtildi.

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