Beşiktaş'ta Atiba geri dönüyor

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson nihayet formasına kavuşuyor. Valerien Ismael'in göreve başlamasından bu yana kulübeye mahkum olan Kanadalı yıldız, Kayseri deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkacak.

Haber; Türkiye
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Beşiktaş'ta Atiba geri dönüyor
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29 Nisan 2022 11:26
Fransız teknik adam Valerien Ismael, sarı kart cezası bulunan Josef de Souza'nın yerine Atiba'yı görevlendireceği öğrenildi. Böylelikle 39 yaşındaki oyuncu, Ismael yönetiminde ilk defa ilk on birde sahaya çıkmış olacak.

FORMÜL ARANIYOR

Dünya Kupası'na formda gitmek isteyen Atiba Hutchinson, Beşiktaş'la olan sözleşmesini bir yıl uzatmak amacında. Gelecek sezon genç ve dinamik bir kadro kurmayı planlayan Valerien Ismael ise Atiba'nın devam etmesine sıcak bakmadığını sportif direktör Ceyhun Kazancı'ya iletti.

Atiba'yı kırmak istemeyen yönetimin sözleşme konusuna bir formül üretmeye çalıştığı öğrenildi. 

 
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