Beşiktaş'ta Atiba geri döndü

Beşiktaş'ta uzun bir sakatlıktan çıkan Atiba, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Serik Belediyespor karşılaşmasıyla sahalara geri döndü.Bu sezon ligde ilk kez Galatasaray derbisinin maç kadrosunda yer alan Kanadalı futbolcu, kupada teknik direktör Şenol Güneş tarafından ilk 11'de görevlendirildi.Atiba, resmi olarak maçlarda en son geçen sezon Konyaspor karşılaşmasında forma giymişti.Şenol Güneş ayrıca, Oğuzhan Akgün'e de bu sezon ilk kez forma verdi.