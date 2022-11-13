Beşiktaş'ta asistleri Nathan Redmond üstlenecek

Beşiktaş'ta bugün oynanacak Antalyaspor maçında İngiliz yıldız Nathan Redmond'a özel bir görev verilecek.



Siyah-beyazlılarda Ghezzal'ın yokluğunda sağ kanatta görev yapan Redmond, forvette görev yapacak olan Weghorst ile kanattan forveti destekleyecek olan Cenk Tosun'u besleyecek.



Cenk, Antalya karşısında her ne kadar kanatta maça başlasa da, Weghorst ile birlikte ikinci forvet olarak görev yapacak.





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