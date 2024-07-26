Beşiktaş'ta Asensio mesaisi!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş, Rafa Silva ve Ciro Immobile'den sonra Marco Asensio'yu gözüne kestirdi. Teknik heyetin raporuna göre planlama yapan yönetim, 28 yaşındaki futbolcu için temaslara hız verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta Asensio mesaisi!
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26 Temmuz 2024 09:50
Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş'ta sağ kanat konusu gündeme geldi. Teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda sağ açık bölgesine takviye planlayan yönetim, Marco Asensio'yu ön plana aldı.

Rafa Silva ve Ciro Immobile gibi ünlü yıldızları kadrosuna katan Kartal, İspanyol yıldızı da gözüne kestirdi.

PSG'den ayrılması gündemde olan 28 yaşındaki futbolcu için çalışmalar yürütülüyor.

ÖNCELİK KİRALAMA

Marco Asensio'nun transferinde Beşiktaş'ın önceliğinin satın almadan ziyade kiralama olduğu kaydedildi.

MAAŞI SORU İŞARETİ!

PSG ile bu konuda uzlaşabileceğini düşünen siyah beyazlılar sadece oyuncunun 5 milyon euroyu bulan maaşı soru işaretleri yaratıyor. Maaş anlamında PSG ile ortak yolu bulma görüşü de ağırlık kazanıyor.

BİRÇOK ALTERNATİF DE HAZIR BULUNUYOR

Ayrıca tecrübeli yıldızın iknası konusunda çalışmalar yürütülecek. Asensio dışında birçok alternatif de hazır bulunuyor. İspanyol yıldızda olumsuz gelişmeler yaşanması halinde hemen harekete geçilecek.  

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