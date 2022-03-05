Beşiktaş'ta artık Güven Yalçın zamanı

Beşiktaş'ta pazartesi günü oynanacak Başakşehir maçında mutlak üç puan hedefleniyor. Teknik direktör Önder Karaveli, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kayserispor yenilgisinin ardından kendini tesislere kapattı.



Maçtan sonra evine gitmeden Başakşehir için yaptığı analizleri inceleyen genç teknik adam, Vodafone Park'ta taraftara üç puanın yanı sıra güzel futbol da hediye etmek istiyor. Son iki maça aynı ilk onbirle çıkan Önder Hoca'nın pazartesi günkü karşılaşmada kadroda değişiklikler yapması bekleniyor.



FORMAYI BIRAKMA



Genç teknik adamın ilk değişikliği Batshuayi ile olacak. Kayserispor maçında kaçırdığı gollerle turun kaçmasına sebep olan Belçikalı yıldız kulübeye çekilecek. Yerine santrforda forma giyecek isim ise Güven Yalçın olacak.



Karaveli yaptığı görüşmede oyuncusuna büyük moral verdi. Güven'e özelliklerini anlatarak öz güven aşılayan Önder Hoca "Çok yeteneklisin ama istikrarlı olamıyorsun. Formayı sana vereceğim. Bırakıp bırakmamak yine sana kalacak. Artık kendini göster ve formayı bırakma" dedi.





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