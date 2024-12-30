Beşiktaş'ta Arthur Masuaku için transfer iddiası

Beşiktaş'ta son dönemde gösterdiği vasat performans ve savunamada yaptığı hatalarla dikkat çeken Arthur Masuaku, Alanya maçında oyuna girdikten sonra da büyük tepki çekmişti.
Aldığı tepkiler sonrası Beşiktaş'tan ayrılma kararı alan 31 yaşındaki oyuncunun kendisine Yunanistan'dan takım aradığı ifade ediliyordu.
FORMA GİYMEYE SICAK BAKIYOR
Masuaku'nun menajerinin Aris ile görüşmelerde bulunduğu ve şartların oluşması halinde deneyimli oyuncunun da Yunan ekibinde forma giymeye sıcak baktığı öne sürüldü.
PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş ile 23 maça çıkan ve 1 gol 5 asistlik performans sergileyen oyuncunun kontratı sezon sonunda sona erecek.
Aldığı tepkiler sonrası Beşiktaş'tan ayrılma kararı alan 31 yaşındaki oyuncunun kendisine Yunanistan'dan takım aradığı ifade ediliyordu.
FORMA GİYMEYE SICAK BAKIYOR
Masuaku'nun menajerinin Aris ile görüşmelerde bulunduğu ve şartların oluşması halinde deneyimli oyuncunun da Yunan ekibinde forma giymeye sıcak baktığı öne sürüldü.
PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş ile 23 maça çıkan ve 1 gol 5 asistlik performans sergileyen oyuncunun kontratı sezon sonunda sona erecek.