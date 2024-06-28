Beşiktaş'ta anlaşma tamam

Beşiktaş transfer listesinin başında yer alan Yusuf Kabadayı için Bayern Münih'le anlaştı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta anlaşma tamam
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28 Haziran 2024 10:03
Yıldız isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, genç ve gurbetçi isimler için de çalışmalarını sürdüryor.

BAYERN İLE ANLAŞMA TAMAM

Siyah-Beyazlılar'ın, Bayern Münih'in 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Yusuf Kabadayı'yı için Alman ekibiyle prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.



Genç oyuncunun Avrupa'dan gelen teklifler sonrası Türkiye konusunda kararsızlık yaşadığı ifade ediliyor. 2. Başkan Hüseyin Yücel'in önümüzdeki günlerde oyuncu tarafıyla bizzat temaslarda bulunacağı da gelen haberler arasında.

26 MAÇA ÇIKTI

Geçen sezonu Schalke'de kiralık olarak geçiren Yusuf 26 maçta 5 gol kaydetti.

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