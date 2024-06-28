Beşiktaş'ta anlaşma tamam

Yıldız isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, genç ve gurbetçi isimler için de çalışmalarını sürdüryor.
BAYERN İLE ANLAŞMA TAMAM
Siyah-Beyazlılar'ın, Bayern Münih'in 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Yusuf Kabadayı'yı için Alman ekibiyle prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.
Genç oyuncunun Avrupa'dan gelen teklifler sonrası Türkiye konusunda kararsızlık yaşadığı ifade ediliyor. 2. Başkan Hüseyin Yücel'in önümüzdeki günlerde oyuncu tarafıyla bizzat temaslarda bulunacağı da gelen haberler arasında.
26 MAÇA ÇIKTI
Geçen sezonu Schalke'de kiralık olarak geçiren Yusuf 26 maçta 5 gol kaydetti.
BAYERN İLE ANLAŞMA TAMAM
Siyah-Beyazlılar'ın, Bayern Münih'in 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Yusuf Kabadayı'yı için Alman ekibiyle prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.
Genç oyuncunun Avrupa'dan gelen teklifler sonrası Türkiye konusunda kararsızlık yaşadığı ifade ediliyor. 2. Başkan Hüseyin Yücel'in önümüzdeki günlerde oyuncu tarafıyla bizzat temaslarda bulunacağı da gelen haberler arasında.
26 MAÇA ÇIKTI
Geçen sezonu Schalke'de kiralık olarak geçiren Yusuf 26 maçta 5 gol kaydetti.
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