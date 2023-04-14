Beşiktaş'ta anlaşma sağlandı: Masuaku

Beşiktaş Yönetimi, İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United ile Arthur Masuaku'nun transferi için anlaşma sağladı.Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından zamanla performansı yükselen ve 25 maç ilk 11'de başlayan 29 yaşındaki sol bek oyuncusunun anlaşma gereği Beşiktaş'ta kalması kesinleşti. Siyah-beyazlı yönetim, Demokratik Kongolu futbolcunun 2.2 milyon euro olan satın alma maddesini, West Ham United ile görüşerek 2 milyon euroya düşürdü.Taraflar arasındaki anlaşmanın ardından Arthur Masuaku'nun Beşiktaş'ta kalması kesinleşti.Öte yandan Beşiktaş yönetimi, yıllık 1.3 milyon euro maaş karşılığında Masuaku ile anlaştı. Masuaku, siyah-beyazlı takım ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.Yaz transfer döneminde kiralık olarak Beşiktaş'a gelen Arthur Masuaku, 26 karşılaşmada forma giydi. 29 yaşındaki sol bek bu karşılaşmalarda 2 gol atarken, 4 asist katkısı sağladı.