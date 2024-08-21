Beşiktaş'ta Angelo için ayrılık bekleniyor!

Cher Ndour transferini Amir Hadziahmetovic'i Rize'ye kiraladıktan sonra tamamlayan Beşiktaş, Angelo'yu bitirdi ancak imza için bir yabancı oyuncunun ayrılması gerekiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş'ta Angelo için ayrılık bekleniyor!
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21 Ağustos 2024 08:18
Son güncelleme 21 Ağustos 2024 08:23
Beşiktaş'ın Chelsea'den kadrosuna katmak üzere olduğu 19 yaşındaki Brezilyalı kanat Angelo'nun transferinin nihai sonuca varması için Jackson Muleka'nın ayrılmasını bekliyor.

Ndour transferini Amir Hadziahmetovic'i Çaykur Rizespor'a kiraladıktan sonra bitiren Beşiktaş, sağ kanat transferini de Angelo'yu bu hafta kadrosuna katarak tamamlamak istiyor. Ancak yabancı sayısı 16 olan Beşiktaş'ta önce kadrodan biri gidecek, ardından bu transfer noktalanacak. Ayrılığa en yakın isim ise Muleka.

KULÜPLER ARASINDA SORUN YOK

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst tarafından Antalyaspor maçı kadrosuna dahil edilmeyen Demokratik Kongolu futbolcuya Suudi Arabistan, İngiltere ve Fransa'dan teklif var. İngiltere'den kapıyı Watford çalarken Suudi Arabistan'dan da Al-Khoolod günler önce Beşiktaş'la şartlarda büyük ölçüde anlaşsa da Muleka'yı ikna edememişti. Ancak son maçta kadroya alınmayan tecrübeli oyuncunun, oynama arzusuyla birlikte kararını değiştirebileceği ifade edildi. 24 yaşındaki forvet, "Tamam" dediği takdirde Beşiktaş, satın alma opsiyonlu kiralık olarak Muleka'yı gönderecek. İki kulüp, 750 bin Euro kiralama ve 3.5 milyon Euro satın alma opsiyonu üzerinde anlaşma sağlamıştı. Aksi durumda Chamberlain'in takımdan ayrılması beklenecek.

ANGELO KİMDİR?

21 Aralık 2004 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Brezilya'nın Santos takımında başlayan oyuncu, 2020-2021 sezonunda A takıma yükseldi. 2023-2024'te Santos'tan 15 milyon Euro bedelle Chelsea'ye transfer olan oyuncu, sezonu kiralık olarak Fransa'nın Strasbourg takımında geçirdi. Ligue 1 ve Fransa Kupası'nda toplam 25 maça çıkıp 1355 dakika süre aldı ve 4 asistlik skor katkısı verdi.



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