Beşiktaş'ta Amir ve Maxim 11'e!

Beşiktaş'ta teknik ekip, takıma yeni katılan isimlerle birlikte ideal kadroda değişime gidecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Amir ve Maxim 11'e!
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19 Şubat 2023 13:39
Amir Hadziahmetovic
Amir Hadziahmetovic
Beşiktaş
Beşiktaş'ta teknik ekip, yeni transferlerle birlikte takımın ideal kadrosunda değişime gidecek.

Alexandru Maxim'i forvet arkasında hücumu yönlendirecek isim olarak değerlendiren teknik ekip, Amir Hadziahmetovic'e ise savunma görevini verecek.

Valentin Rosier de performansı tartışılan isimlerden biri. Onur'un bu doğrultuda 11'e aday olduğu ancak Güneş'in Rosier'e yine şans verebileceği ifade edildi. 

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