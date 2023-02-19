Beşiktaş'ta teknik ekip, yeni transferlerle birlikte takımın ideal kadrosunda değişime gidecek.



Alexandru Maxim'i forvet arkasında hücumu yönlendirecek isim olarak değerlendiren teknik ekip, Amir Hadziahmetovic'e ise savunma görevini verecek.



Valentin Rosier de performansı tartışılan isimlerden biri. Onur'un bu doğrultuda 11'e aday olduğu ancak Güneş'in Rosier'e yine şans verebileceği ifade edildi.



