Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic'e talip çıktı

İtalyan ekibi Udinese, Beşiktaş'ın yıldızı Amir Hadziahmetovic için siyah-beyazlıların kapısını çaldı ve 4.5 milyon euro bonservis teklif etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic'e talip çıktı
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06 Ocak 2024 10:49
Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic için sıcak bir gelişme yaşandı.

İtalyan ekibi Udinese, Beşiktaş'ın yıldızı Amir Hadziahmetovic için siyah-beyazlıların kapısını çaldı ve 4.5 milyon euro bonservis teklif etti.

BEŞİKTAŞ'IN TALEBİ 8 MİLYON EURO

Ancak Beşiktaş, 26 yaşındaki oyuncu için İtalyan ekibinden 8 milyon euro istedi.

SEZON PERFORMANSI 

2022-2023 sezonunda 3 milyon 200 bin euro karşılığında Konyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Hadziahmetovic, bu sezon forma giydiği 27 maçta 6 asist yaptı. 

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