Avrupa ve Süper Lig'de yoluna emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş'ta duran top organizasyonlarındaki başarı dikkat çekiyor.
Son dört maçta 3 kritik kafa golüne imza atan Omar Colley, bunların tamamını Amir Hadziahmetovic'in ortalarında buldu.
Boşnak orta sahayla çok iyi anlaşan Gambiyalı stoper, siyah-beyazlıların adeta yeni golcüsü oldu.
Kariyerinin en skorer sezonunu 2016-17'de Genk'te geçiren ve 52 maçta 5 gole imza atan Colley, Beşiktaş'ta şimdiden 3 gole ulaştı.
Amir de siyah-beyazlı formayla ulaştığı 5 asistin 3'ünü Gambiyalı futbolcuya yaptı.
Son dört maçta 3 kritik kafa golüne imza atan Omar Colley, bunların tamamını Amir Hadziahmetovic'in ortalarında buldu.
Boşnak orta sahayla çok iyi anlaşan Gambiyalı stoper, siyah-beyazlıların adeta yeni golcüsü oldu.
Kariyerinin en skorer sezonunu 2016-17'de Genk'te geçiren ve 52 maçta 5 gole imza atan Colley, Beşiktaş'ta şimdiden 3 gole ulaştı.
Amir de siyah-beyazlı formayla ulaştığı 5 asistin 3'ünü Gambiyalı futbolcuya yaptı.