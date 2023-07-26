Beşiktaş'ta Amartey ve Onana Tirana'ya karşı 11'de

Beşiktaş'ta iç sahada KF Tiran ile oynanacak UEFA Konferans Ligi maçının hazırlıkları sürüyor.
Yeni transferler Daniel Amartey ve Jean Onana da antrenmanlara devam ederken teknik direktör Şenol Güneş'in perşembe akşamı 21.00'de başlayacak olan maçta iki yeni transferi ilk 11'de değerlendirmesi bekleniyor.
Öte yandan maçın, en ucuzu 450 en pahalısı 7500 TL olan biletleri de bugün satışa çıkacak.
Yeni transferler Daniel Amartey ve Jean Onana da antrenmanlara devam ederken teknik direktör Şenol Güneş'in perşembe akşamı 21.00'de başlayacak olan maçta iki yeni transferi ilk 11'de değerlendirmesi bekleniyor.
Öte yandan maçın, en ucuzu 450 en pahalısı 7500 TL olan biletleri de bugün satışa çıkacak.