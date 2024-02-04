Beşiktaş'ta Amartey orta sahaya geçiyor

Beşiktaş'ın Ganalı stoperi Daniel Amartey, sakat ve eksik oyuncu sayısının fazlalığı nedeniyle bu akşam orta sahada görev yapacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Amartey orta sahaya geçiyor
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04 Şubat 2024 10:27
Beşiktaş'ta bu akşam oynanancak Trabzonspor maçı kadrosu büyük ölçüde değişiyor. Teknik direktör Fernando Santos, bugüne kadar her oyuncusunu orijinal mevkiinde oynatsa da, bu akşamki derbide mecburi değişikliğe gidiyor.

Savunma hattını Svensson, Necip, Colley ve Bakhtiyor dörtlüsüyle oluşturacak olan Portekizli çalıştırıcı, asıl mevkii stoper olan Daniel Amartey'i ise bu hattın hemen önünde görevlendirecek.

Bu arada kart cezası biten kaleci Mert Günok yeniden ilk 11'e geri dönerken, siyah-beyazlıların gol ayaklarını Cenk Tosun ile Semih Kılıçsoy ikilisi oluşturacak.

29 yaşındaki Ganalı stoper Amartey, Beşiktaş'ta 18 resmi maça çıkarken, bu periyotta 1 de gol atmayı başardı.

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