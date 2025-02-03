Teknık direktör Ola Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş'ta transfer çalışmalarına hız veren teknik kurmaylar, kanat bölgesine yapılacak takviye konusunda rotayı İngiltere'ye çevirdi.
Siyah-beyazlılar, Manchester United'ın Fildişili Sahilli yıldızı Amad Diallo'yu gündemine aldı.
Sky Sports'ta yer alan habere göre; Beşiktaş'ın yıldız oyuncuyu kiralık olarak renklerine bağlamak istediği belirtildi.
HEM KANATLARDA HEM DE MERKEZİ FORVET OYNAYABİLİYOR
Öte yandan, Amad Diallo'yu Manchester United'a kazandıran Ole Gunnar Solskjaer'in yıldız oyuncuyu çok istediği, kiralık olarak transfer teklifi yapılacağı gelen bilgiler arasında. Fildişili yıldız, hem kanatlarda hem de merkezi forvet olarak görev yapabiliyor.
DEĞERİ 25 MİLYON EURO
İngiliz kulübü ile Haziran 2030 yılına kadar kontratını uzatan 22 yaşındaki yıldız oyuncuya güncel verilere göre 25 milyon euro değer biçiliyor.
PERFORMANSI
İngiliz devinde bu sezon 34 maça çıkan Diallo, 9 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
Beşiktaş'ta Amad Diallo ısrarı!
Beşiktaş, Manchester United forması giyen Fildişili oyuncu Amad Diallo'yu yakın takibine aldı.
Teknık direktör Ola Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş'ta transfer çalışmalarına hız veren teknik kurmaylar, kanat bölgesine yapılacak takviye konusunda rotayı İngiltere'ye çevirdi.
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