Beşiktaş'ta alkışlar Tayfur Bingöl'e

Beşiktaş'ta Konyaspor karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayan Tayfur Bingöl, 56. dakikada teknik direktör Şenol Güneş'in kararıyla Welinton'ın yerine oyuna dahil oldu.



Sahaya adım atar atmaz takımın savunma hattındaki gücünü artıran Tayfur, geriden yaptığı bindirmelerle hücum hattına da önemli destek verdi.



Tayfur, son dakikada Josef'in attığı golün de asistini yapan isim oldu.





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