Beşiktaş'ta alkışlar Serdar Saatçı'ya

Beşiktaş teknik sorumlu Önder Karaveli, Dortmund maçında sahaya çıkan ilk 11'de 7 değişikliğe gitti. Karaveli, savunmada Necip'in yerine Rosier, Welinton´un yerine Serdar Saatçı, Montero'nun yerine Vida ve Umut Meraş´ın yerine Rıdvan Yılmaz´ı görevlendirdi. Orta alanda cezalı olan Josef ve Mehmet Topal´ın yerine Atiba ile Pjanic, hücum hattının sağında Kenan'a değil Rachid Ghezzal'e şans verildi. Bu sezon Süper Lig 'de 3., toplamda 4. kez sahaya çıkan Serdar, Kayserispor mücadelesinin henüz 10. dakikasında yaptığı hareketle büyük alkış topladı.



Hakem tebrik etti



Pjanic'in kullandığı serbest vuruşta top genç oyuncuya çarpıp, auta gitti. Ancak hakem Ali Şansalan, korner kararı verdi. 18 yaşındaki stoper, topun kendisinden çıktığını söyledi ve Şansalan da onu ayrıca tebrik etti. Mükemmel bir Fair-Play örneği gösteren ve tribünlerin de hep destek verdiği Serdar, 45'te Larin'in attığı golde lig kariyerindeki ilk asistini yaptı.



