Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları aralıksız sürüyor. Kadrosunu 5 yeni isimle güçlendiren siyah-beyazlılar, aradığı orta saha oyuncusunu Mısır'da buldu.



Kara Kartal son olarak El Ahly'de forma giyen Aliou Dieng'i listesine dahil etti. Beşiktaşlı yetkililer, Dieng transferi için kulübüyle görüşme gerçekleştirdi.



Mısır ekibi Beşiktaş'tan oyuncu için 7 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Beşiktaş'ın Kongolu oyuncusu Muleka ile ilgilenen El Ahly kulübünün siyah-beyazlılara bir takas olabileceğini iletti.



TEKLİFLER ARASINDA ÇOK BÜYÜK FARK VAR



Bu takas önerisinde Mısır temsilcisinin Dieng'e karşılık siyah-beyazlılardan Muleka'yı istediği ifade edildi. Beşiktaş yönetiminin ise El Ahly kulübüne, 25 yaşındaki Malili oyuncu için 2-3 milyon euro aralığında bir bonservis teklif ettiği ve takas konusuna sıcak bakmadığını bildirdiği öğrenildi.



Mısır ekibi bu rakamı kabul etmezken, 7 milyon euro'da ısrarcı oldu. Görüşmeler bu aşamada tıkanma noktasına gelse de, siyah-beyazlı yetkililerin birkaç gün içinde yeni bir teklif sunacakları ifade edildi.











