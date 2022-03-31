Beşiktaş'ta Alexander Sörloth transferine onay çıktı

İspanya La Liga ekibi Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen Alexander Sörloth, Kara Kartal'ın transfer hedefleri arasında yer alıyor.
Bonservisi Leipzig'de bulunan Norveçli golcü için yeni teknik direktör Valerien Ismael'le bir toplantı yapan yönetim, Fransız hocadan onayı aldı. Yönetim, sezon sonu Sörloth için Leipzig'e kiralama teklifinde bulunacak.
Bonservisi Leipzig'de bulunan Norveçli golcü için yeni teknik direktör Valerien Ismael'le bir toplantı yapan yönetim, Fransız hocadan onayı aldı. Yönetim, sezon sonu Sörloth için Leipzig'e kiralama teklifinde bulunacak.