Beşiktaş'ta Alexander Sörloth transferine onay çıktı

Beşiktaş'ın forvet hattı için transfer listesinde olan Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth için Valerien Ismael'den onay çıktı.

Haber; Fanatik
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Beşiktaş'ta Alexander Sörloth transferine onay çıktı
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31 Mart 2022 09:38
İspanya La Liga ekibi Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen Alexander Sörloth, Kara Kartal'ın transfer hedefleri arasında yer alıyor.

Bonservisi Leipzig'de bulunan Norveçli golcü için yeni teknik direktör Valerien Ismael'le bir toplantı yapan yönetim, Fransız hocadan onayı aldı. Yönetim, sezon sonu Sörloth için Leipzig'e kiralama teklifinde bulunacak.

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