Beşiktaş'ta Alex Teixeira'ya özel uyarı

Beşiktaş'ta Sivasspor maçı öncesi Alex Teixeira sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Teknik ekibin, kart görmemesi konusunda oyuncudan özel olarak dikkatli olmasını istediği bildirildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Alex Teixeira'ya özel uyarı
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26 Şubat 2022 13:00
Bu akşamki dev mücadelede takımın en önemli hücum silahlarından birisi olacak Brezilyalı futbolcu, sık sık rakip kale önünde pozisyon yaratıp skor kovalayacak. Siyah-Beyazlı ekipte, Demir Grup Sivasspor maçı öncesi Alex Teixeira sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

BAŞAKŞEHİR MAÇI ÖNCESİ UYARI
Alex Teixeira, bugünkü karşılaşmada sarı kart gördüğü takdirde 28. haftadaki Medipol Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek. Teknik ekibin, kart görmemesi konusunda oyuncudan özel olarak dikkatli olmasını istediği bildirildi.

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