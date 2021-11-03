Beşiktaş'ta Alex Teixeira'ya özel talimat

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Alex Teixeira, takımın en önemli ismi olarak Sporting karşısına çıkacak.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Alex Teixeira'ya özel talimat
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03 Kasım 2021 10:09
Alex Teixeira
Alex Teixeira
Beşiktaş
Kara Kartal'ın Brezilyalı süperstarı Alex Teixeira; Miralem Pjanic ve Michy Batshuayi'nin yokluğunda takımın en önemli ismi olarak Sporting karşısına çıkacak. Sambacı, hücum hattında görev yapacak Kenan Karaman ve Cyle Larin ikilisini orta saha hattından destekleyecek.

Teknik ekipten sık sık rakip kaleye şut emri alan Teixeira, duran toplarda da meşin yuvarlağın başında olacak. Alex'le birlikte Rachid Ghezzal da Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda takımın kaderini belirleyecek mücadelede ceza alanına yakın oynayıp skor yaratma peşinde olacak. 

 

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