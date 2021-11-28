Beşiktaş'ta Alex Teixeira şoku!

Beşiktaş, Alex Teixeira'nın sağlık durumu için bir açıklama yayımladı.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'ta Alex Teixeira şoku!
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28 Kasım 2021 16:47
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, sakatlanan Alex Teixeira'nın sağlık durumu için bir açıklama yayımladı.

Brezilyalı futbolcunun sol uyluk arka adalesinde kanama ve kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.

Teixeira'nın sahalardan yaklaşık 1 ay uzak kalması bekleniyor.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;

"Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig'de GZT Giresunspor ile oynadığı karşılaşmanın ardından sol uyluk arka adalesinde ağrı hissetmesi sebebiyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçen Alex Teixeira'nın sol uyluk arka (semimembranosus) adalesinde kanama ve kısmi yırtık saptanmıştır. Alex Teixeira'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."


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