Beşiktaş'ta Alex Teixeira'nın kararı bekleniyor

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Son olarak Mehmet Topal'a imza attıran ve önümüzdeki günlerde Valentine Rosier ile de sözleşme imzalayacak olan Beşiktaş'ta, yönetim Alex Teixeira'dan gelecek haberi bekliyor.Dubai'den gelen bir teklif nedeniyle imza aşamasına geçemeyen Beşiktaş Yönetimi, bu oyuncudan gelecek yanıta göre planlarını hazırladı.Başta Inter'de oynayan Radja Nainggolan olmak üzere bir çok oyuncuyla temas halinde olan yönetim, Teixeira'nın yanıtına göre hareket edecek. Nainggolan'ın kulübüyle anlaşarak boşa çıkmasını bekleyen siyah-beyazlı yönetim, olumsuz yanıt gelmesi halinde görüşmeleri daha da ileriye taşıyacak.Öte yandan Alex Teixeira, Dubai'deki durumuyla ilgili kendi sosyal medya hesabından da bir paylaşımda bulundu. Dubai'de kısa bir tatil yapacak olan Brezilyalı futbolcu kendisine gelen teklifleri menajeriyle değerlendireceğini söyledi.Henüz bir karar vermediğini ve kısa süre içerisinde karar vermesi beklenen Teixeira'nın bu kararı da kendisinin ya da menajeri tarafından açıklanacağını ifade etti. Beşiktaş Yönetimi, ailesinin isteğiyle Dubai'ye daha yakın duran Brezilyalı oyuncudan bu nedenle fazla umutlu değil.