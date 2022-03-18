Beşiktaş'ta Alex Teixeira için talimat verildi

Beşiktaş yönetimi, performansı beklenenin altında kalan Alex Teixeira ile yolları ayırma kararı aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Alex Teixeira için talimat verildi
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18 Mart 2022 08:47
Sezon başında Beşiktaş'ın hem Devler Ligi hem de Süper Lig'de hedefe ulaşabilmek adına en büyük kozu Alex Teixeira'ydı. Sambacı yıldızın transferine büyük mesai harcanırken beklentiler ise adeta hayal oldu. Gerek Sergen Yalçın gerek ise Önder Karaveli döneminde bir türlü beklentileri karşılayamayan yıldız oyuncu hayal kırıklığı yarattı.

Alex'i yeni sezon planlamasında düşünmeyen, yerini Talisca ile doldurmak isteyen Kartal bu konuyu da kriz haline getirmeden bitirmeye kararlı.

YOLLAR AYRILIYOR

Yönetim özellikle Uzakdoğu ve Güney ülkeleriyle iletişimi güçlü olan menajerlere Teixeira'ya teklif getirmeleri adına yetki verdi. Amaç; Teixeira'nın da geri çevirmeyeceği bir öneriyle masaya oturup yıldız oyuncuyla en az hasarla yolları ayırmak olacak.

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