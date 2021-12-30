Beşiktaş'ta Alex Teixeira 6 maç sonra kadroda

Beşiktaş'ta Giresunspor maçının ardından sakatlık yaşayan Alex Teixeira, Altay mücadelesinde yedek kulübesinde yer aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Alex Teixeira 6 maç sonra kadroda
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30 Aralık 2021 21:39
Beşiktaş'ın ligde GZT Giresunspor ile oynadığı maçın ardından gerçekleştirilen kontrollerde sol uyluk arka adalesinde kanama ve kısmi yırtık saptanan Alex Teixeira, Altay maçına yedekler arasında başladı.

Sakatlığı nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile deplasmanda oynanan karşılaşmada forma giyemeyen Teixeira, bu nedenle ligdeki Kasımpaşa, Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe, Göztepe ve İttifak Holding Konyaspor maçlarını da kaçırmıştı.

Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Emre Bilgin, Salih Uçan, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Welinton ve Kenan Karaman, yedekler arasında yer aldı.


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