Beşiktaş'ta Alex de sorun

Beşiktaş'ta bu sezon 3 kez sakatlık yaşayan, ayrıca Kovid-19 geçiren Alex Teixeira, bir türlü istikrar yakalayamadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta Alex de sorun
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Şubat 2022 10:39
Alex Teixeira
Alex Teixeira
Beşiktaş
Beşiktaş, gol yollarında yaşanan sıkıntıda Michy Batshuayi'ye odaklanırken Alex Teixeira'nın performansı da eleştiri konusu oldu.

Antalyaspor maçında 73 dakika sahada kalan Brezilyalı futbolcu, rakip kaleye tek bir şut çekmeden sahadan ayrıldı. Bu sezon 3 kez sakatlık yaşayan, ayrıca Kovid-19 geçiren Alex, bir türlü istikrar yakalayamadı.

Sambacı, Beşiktaş formasıyla 18 resmi karşılaşmaya çıkarken sadece 3 gol attı. Asist katkısı ise yapamadı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.