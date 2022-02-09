Beşiktaş, gol yollarında yaşanan sıkıntıda Michy Batshuayi'ye odaklanırken Alex Teixeira'nın performansı da eleştiri konusu oldu.



Antalyaspor maçında 73 dakika sahada kalan Brezilyalı futbolcu, rakip kaleye tek bir şut çekmeden sahadan ayrıldı. Bu sezon 3 kez sakatlık yaşayan, ayrıca Kovid-19 geçiren Alex, bir türlü istikrar yakalayamadı.



Sambacı, Beşiktaş formasıyla 18 resmi karşılaşmaya çıkarken sadece 3 gol attı. Asist katkısı ise yapamadı.



