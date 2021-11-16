Beşiktaş'ta Alanya'nın şifreleri Salih Uçan'dan!

Beşiktaş'a sezon başında Aytemiz Alanyaspor'dan katılan Salih Uçan, Beşiktaş formasıyla etkili bir görüntü sergilemese de Milli arada bambaşka bir görüntü içine girdi.Takım çalışmalarında daha hırslı form ortaya koyan Salih'in formundaki yükseliş teknik ekibi memnun ediyor. Sergen Yalçın ve ekibinin, maç taktiği için eski takımı konusunda Salih'ten bilgi aldığı öğrenildi.Siyah-Beyazlılar, Süper Lig 'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor'la deplasmanda oynayacakları mücadelenin hazırlıklarına 2 günlük ara sonrasında dün kaldığı yerden devam etti. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde basın mensuplarına kapalı olarak yapılan antrenmanda futbolcular, taktik ve kondisyon çalıştı. Hazırlıklar bugün de devam edecek.