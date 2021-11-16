Beşiktaş'ta Alanya'nın şifreleri Salih Uçan'dan!

Milli ara sonrası Alanyaspor'la karşılaşacak Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ve ekibinin, maç taktiği için eski takımı konusunda Salih Uçan'dan bilgi aldığı öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta Alanya'nın şifreleri Salih Uçan'dan!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Kasım 2021 11:03
Salih Uçan
Salih Uçan
Beşiktaş
Beşiktaş'a sezon başında Aytemiz Alanyaspor'dan katılan Salih Uçan, Beşiktaş formasıyla etkili bir görüntü sergilemese de Milli arada bambaşka bir görüntü içine girdi.

Takım çalışmalarında daha hırslı form ortaya koyan Salih'in formundaki yükseliş teknik ekibi memnun ediyor. Sergen Yalçın ve ekibinin, maç taktiği için eski takımı konusunda Salih'ten bilgi aldığı öğrenildi.

Kara Kartal uçuşa geçti!

Siyah-Beyazlılar, Süper Lig 'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor'la deplasmanda oynayacakları mücadelenin hazırlıklarına 2 günlük ara sonrasında dün kaldığı yerden devam etti. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde basın mensuplarına kapalı olarak yapılan antrenmanda futbolcular, taktik ve kondisyon çalıştı. Hazırlıklar bugün de devam edecek. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.