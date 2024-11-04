Beşiktaş'ta Al-Musrati tepkisi!

Beşiktaş'ta Al-Musrati'nin yedek kalması tartışmaları da beraberinde getirdi.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Al-Musrati tepkisi!
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04 Kasım 2024 11:14
Galatasaray ve Kasımpaşa'ya kaybeden Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un kadro tercihleri de tartışılmaya başlandı.

Hollandalı teknik adam, sakatlığını atlatan Al-Musrati'yi mağlubiyetle biten iki maçta yedek bırakmıştı.

Libyalı orta saha oyuncusunun sağlıklı olduğu sürece kadroda olmasını düşünen siyah-beyazlı taraftarlar, bu konuda Van Bronckhorst'a eleştiride bulundu.

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