Beşiktaş'ta Al Musrati, kulübeye mahkum

Geçen sezon devre arasında büyük umutlarla transfer edilen Al Musrati, yüksek bonservis bedeli ve maaşına rağmen Beşiktaş'ta bekleneni veremedi.
Geçen sezonun ara transfer döneminde 11 milyon Euro bonservis bedeli ve yıllık 2.7 milyon Euro'luk maaşla Beşiktaş'a kazandırılan Al Musrati, iyice gözden düştü. Geldiği günden beri tartışılan isim olan Libyalı futbolcunun, Ndour ile girdiği forma yarışında kulübeye mahkum olması dikkat çekiyor.
Geçen sezonun ara transfer döneminde 11 milyon Euro bonservis bedeli ve yıllık 2.7 milyon Euro'luk maaşla Beşiktaş'a kazandırılan Al Musrati, iyice gözden düştü. Geldiği günden beri tartışılan isim olan Libyalı futbolcunun, Ndour ile girdiği forma yarışında kulübeye mahkum olması dikkat çekiyor.