Beşiktaş'ta Al Musrati için geri sayım başladı

Beşiktaş, 28 yaşındaki oyuncusu Al Musrati için geri sayımı başlattı.
Libyalı orta saha oyuncusu koşula bağlı satış opsiyonuyla birlikte Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Fateh'e kiralık gidecek.
18 takımlı Suudi liginde 6 puanla son sırada yer alan Al Fateh kümede kalması halinde Beşiktaş'a 10 milyon euro ödeyerek Al Musrati'nin bonservisini alacak.
Libyalı orta saha oyuncusu koşula bağlı satış opsiyonuyla birlikte Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Fateh'e kiralık gidecek.
BONSERVİSİ ALINACAK
18 takımlı Suudi liginde 6 puanla son sırada yer alan Al Fateh kümede kalması halinde Beşiktaş'a 10 milyon euro ödeyerek Al Musrati'nin bonservisini alacak.
Al Fateh'in ligden düşmesi durumunda ise koşula bağlı satış gerçekleşmeyecek ve deneyimli futbolcu Beşiktaş'a geri dönecek.
PERFORMANSI
Bu sezon siyah beyazlı formayla 19 maça çıkan Musrati 2 gol kaydetti.