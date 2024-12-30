Beşiktaş'ta Al Musrati için geri sayım başladı

Beşiktaş, Libyalı orta saha oyuncusu Al Musrati ile yakın zamanda yollarını ayırmayı planlıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Al Musrati için geri sayım başladı
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30 Aralık 2024 09:13
Beşiktaş, 28 yaşındaki oyuncusu Al Musrati için geri sayımı başlattı.

Libyalı orta saha oyuncusu koşula bağlı satış opsiyonuyla birlikte Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Fateh'e kiralık gidecek.

BONSERVİSİ ALINACAK

18 takımlı Suudi liginde 6 puanla son sırada yer alan Al Fateh kümede kalması halinde Beşiktaş'a 10 milyon euro ödeyerek Al Musrati'nin bonservisini alacak.

Al Fateh'in ligden düşmesi durumunda ise koşula bağlı satış gerçekleşmeyecek ve deneyimli futbolcu Beşiktaş'a geri dönecek. 

PERFORMANSI

Bu sezon siyah beyazlı formayla 19 maça çıkan Musrati 2 gol kaydetti.

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