Beşiktaş'ta Ajdin Hasic sevinci

Kartal'da dizinden geçirdiği çapraz bağ ameliyatı nedeniyle yaklaşık 7 aydır sahalardan uzak olan Ajdin Hasic dün takımla birlikte çalışmalara başladı.
TFF'ye sezonun ilk yarısı için bildirilen resmi listede yer almayan Bosna Hersekli genç oyuncu ligin ikinci yarısında forma giyebilecek.
13 MAÇ 2 GOL
Hasic, Beşiktaş formasıyla 13 resmi maça çıktı ve 2 gol kaydetti.
TFF'ye sezonun ilk yarısı için bildirilen resmi listede yer almayan Bosna Hersekli genç oyuncu ligin ikinci yarısında forma giyebilecek.
13 MAÇ 2 GOL
Hasic, Beşiktaş formasıyla 13 resmi maça çıktı ve 2 gol kaydetti.