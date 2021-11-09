Beşiktaş'ta Ajdin Hasic sevinci

Beşiktaş'ta yaklaşık 7 aydır sahalardan uzak olan Ajdin Hasic dün takımla birlikte çalışmalara başladı.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Ajdin Hasic sevinci
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09 Kasım 2021 08:58
Ajdin Hasic
Ajdin Hasic
Beşiktaş
Kartal'da dizinden geçirdiği çapraz bağ ameliyatı nedeniyle yaklaşık 7 aydır sahalardan uzak olan Ajdin Hasic dün takımla birlikte çalışmalara başladı.

TFF'ye sezonun ilk yarısı için bildirilen resmi listede yer almayan Bosna Hersekli genç oyuncu ligin ikinci yarısında forma giyebilecek.

13 MAÇ 2 GOL

Hasic, Beşiktaş formasıyla 13 resmi maça çıktı ve 2 gol kaydetti.  

 
 


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