Beşiktaş'ta Ajdin Hasic'in dönüş tarihi belli oldu

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalan Ajdin Hasic'in dönüş tarihi belli oldu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Ajdin Hasic'in dönüş tarihi belli oldu
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10 Ekim 2021 09:17
Yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle ameliyat olan ve bir süredir sahalardan uzak kalan Aydın Hasic, eskisinden daha güçlü dönmek için tedavisini aksatmıyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da sürecini yakından takip ettiği genç yeteneğin fizik tedavisinin hala devam ettiği, takımdan ayrı saha çalışmalarına ise kasım ayında başlaması bekleniyor. Şu an için bir yabancı kontenjanı boş olan Beşiktaş'ta, yönetimin bu oyuncunun ismini ocak ayında TFF'ye bildirecek.

Tedavi ve antrenman sürecinin başarılı geçmesi durumunda bu oyuncuya ikinci yarıda fırsat buldukça şans vermesi beklenen Sergen Yalçın'ın, kiralama seçeneğini de planları arasında tuttuğu öğrenildi.


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