Geçen sezon yaşanan sorunlar ve istikrarsız sonuçların ardından yeni sezona mükemmel bir başlangıç yapan Beşiktaş, ilk yol kazasını yaşadı.
Sezona Süper Kupa Finali'nde alınan farklı Galatasaray zaferiyle giren, bu çıkışını Süper Lig'e de yansıtan ve Avrupa macerasına Lugano'yu eleyerek başlayan siyah beyazlılar, 3 ayrı kulvardaki 8 resmi maçtan 6 galibiyet 2 beraberlik elde ederek namağlup unvanını korudu. Ancak Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Ajax deplasmanına çıkan Beşiktaş, sahadan 4-0 gibi ağır bir yenilgiyle ayrıldı. Bu mağlubiyet siyah-beyazlı takımın moralini bozsa da hedefinden bir sapma olmadı. Milli ara öncesi ligde Kayseri ve Gaziantep ile dış sahada karşılaşacak Van Bronckhorst'un öğrencileri, daha sonraki hafta ise evinde Alman ekibi Eintracht Frankfurt'u ağırlayıp bu yenilgiyi telafi etmeye çalışacak
ROTASYON OYUNCULARI ÖNEMLİ
Lig ve Avrupa maçlarının üst üste gelmesi, Avrupa maçlarının ardından sürekli deplasman maçlarına çıkılacak olması ve kupa maçlarının da takvime eklenmesi, Beşiktaş'ta rotasyon oyuncularının önemini daha da artırıyor. Siyah- beyazlıların, özellikle yoğun maç trafiği göz önüne alındığında bu kadroyla uzun soluklu bir yarışın altından kalkabilmek için yedek kulübesinin de performans olarak katkı yapması bekleniyor
SORUMLULUK BENİM
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Avrupa Ligi'nde Ajax'a karşı 4-0'lık sonucun sorumluluğunu üzerine aldı. Hollandalı çalıştırıcı, bazı yanlış seçimlerim oldu. Ajax'ın oyun stiline göre 2 tane 6 numaraya ihtiyacımız vardı. Onana antrenmanlarda çok iyi olduğu için ona şans verdim. Kaybedince benim hatam. İmmobile'yi oynatmamamın arkasında bir fikir vardı. Sonuç iyi olmadı, bu da benim sorumluluğum. Bu maç geride kaldı. Artık Kayseri maçını düşünüyoruz. Kaybedilmiş bir şey yok Süper Lig'de ve Avrupa'da iyi sonuçlar almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ta Ajax mağlubiyetinin telafisi!
Ajax deplasmanında alınan 4-0'lık mağlubiyet Beşiktaş'ın moralini bozsa da, Van Bronckhorst sorumluluğu üstlenerek hedeflerinden sapmadıklarını belirtti. Ayrıca Beşiktaş, Ajax maçının telafisini evinde oynayacağı Frankfurt ile yapmak istiyor.
Geçen sezon yaşanan sorunlar ve istikrarsız sonuçların ardından yeni sezona mükemmel bir başlangıç yapan Beşiktaş, ilk yol kazasını yaşadı.
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