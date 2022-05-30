Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi, yeniden başkan!

Beşiktaş'ta olağan genel kurul seçimde Ahmet Nur Çebi, yeniden başkanlığa seçildi.
Siyah-beyazlı camiada gerçekleştirilen seçimde 4523 oy kullanıldı. 3965 oyun geçerli sayıldığı seçimde 397 boş oy kullanılırken, 59 oy geçersiz kabul edildi.
Kesin sonuçlara göre Ahmet Nur Çebi 2777 oy alırken rakibi Fuat Çimen 1190 oyun sahibi oldu.
Fuat Çimen, resmi sonuçların açıklanmasından önce Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti.
Ahmet Nur Çebi: 2777
Fuat Çimen: 1190
Boş: 397
Geçersiz: 59
Ahmet Nur Çebi & Fuat Çimen
"BİRLİK VE BERABERLİK İSTİYORUM"
Beşiktaş'ta ikinci kez başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kongre üyelerine teşekkür etti.
Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen seçimde kesin sonuçların açıklanmasının ardından kürsüye gelen Ahmet Nur Çebi, "Bugün yorucu ama çok keyifli bir gün oldu. Buraya gelip bize oylarını veren, oy kullanan bütün genel kurul üyelerine, kurullara aday olan, Beşiktaş'a hizmet etmek için biz varız diyen bütün arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum." dedi.
Bir önceki dönemde listesinde yer alan eski yönetim kurulu üyelerine de teşekkür eden Çebi, "Onlarla yol yürümeye devam edeceğim. Onlar benim ilk yol arkadaşlarım. Onların kıymetini ben çok iyi biliyorum. Beşiktaş'a hizmetlerinde eksik kalmış olanlar, hata yapanlar olabilir ama bütün camia bilmeli ki aday olan herkesin her şeyi Beşiktaş için yaptığını iyi biliyorum." ifadelerini kullandı.
Seçim sonuçlarının iyi değerlendirilmesi gerektiğini aktaran Çebi şunları kaydetti:
"Seçim sonuçları kazanan için de kaybeden için de bir değerlendirme gerektirir. Herkes gibi ben de değerlendirip sonuç çıkarmaya çalışacağım. Beşiktaş'a bu kadar az aday çıkmamalıydı. Beşiktaş'a hizmet edecek çok kişi olduğuna inanıyorum. Beşiktaş'a hizmet edecek kişiler aday olmalı. 17-18 bin oy kullanabilecek arkadaşımızın sadece 4-5 bin tanesi buradaydı, diğerleri neredeydi? Artık birlik beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz süreçte gelen gelemeyen arkadaşlarımızın kenetlenmeye ve bizlerle beraber olmaya davet ediyorum. Bundan sonra birbirimize destek olalım. Bundan sonra kartalın en yüksek noktada uçması için birlik olalım. Bu bir birlik çağrısıdır."
YÖNETİM KURULU
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi Başkanlığındaki yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor:
Başkan
Ahmet Nur Çebi
Asıl Üyeler
Engin Baltacı
Emre Kocadağ
Mehtap Mutluşan Ferah
Celal Aral
Serhan Çetinsaya
Murat Kılıç
Umut Tahir Güneş
Ali Bayrak
Yedek Üyeler
Bilgihan Cenk Sürmen
İbrahim Kemal Barış Dillioğlu
Seyit Ateş
Umut Şenol
Melih Arslan
Siyah-beyazlı camiada gerçekleştirilen seçimde 4523 oy kullanıldı. 3965 oyun geçerli sayıldığı seçimde 397 boş oy kullanılırken, 59 oy geçersiz kabul edildi.
Kesin sonuçlara göre Ahmet Nur Çebi 2777 oy alırken rakibi Fuat Çimen 1190 oyun sahibi oldu.
Fuat Çimen, resmi sonuçların açıklanmasından önce Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti.
Ahmet Nur Çebi: 2777
Fuat Çimen: 1190
Boş: 397
Geçersiz: 59
Ahmet Nur Çebi & Fuat Çimen
"BİRLİK VE BERABERLİK İSTİYORUM"
Beşiktaş'ta ikinci kez başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kongre üyelerine teşekkür etti.
Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen seçimde kesin sonuçların açıklanmasının ardından kürsüye gelen Ahmet Nur Çebi, "Bugün yorucu ama çok keyifli bir gün oldu. Buraya gelip bize oylarını veren, oy kullanan bütün genel kurul üyelerine, kurullara aday olan, Beşiktaş'a hizmet etmek için biz varız diyen bütün arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum." dedi.
Bir önceki dönemde listesinde yer alan eski yönetim kurulu üyelerine de teşekkür eden Çebi, "Onlarla yol yürümeye devam edeceğim. Onlar benim ilk yol arkadaşlarım. Onların kıymetini ben çok iyi biliyorum. Beşiktaş'a hizmetlerinde eksik kalmış olanlar, hata yapanlar olabilir ama bütün camia bilmeli ki aday olan herkesin her şeyi Beşiktaş için yaptığını iyi biliyorum." ifadelerini kullandı.
Seçim sonuçlarının iyi değerlendirilmesi gerektiğini aktaran Çebi şunları kaydetti:
"Seçim sonuçları kazanan için de kaybeden için de bir değerlendirme gerektirir. Herkes gibi ben de değerlendirip sonuç çıkarmaya çalışacağım. Beşiktaş'a bu kadar az aday çıkmamalıydı. Beşiktaş'a hizmet edecek çok kişi olduğuna inanıyorum. Beşiktaş'a hizmet edecek kişiler aday olmalı. 17-18 bin oy kullanabilecek arkadaşımızın sadece 4-5 bin tanesi buradaydı, diğerleri neredeydi? Artık birlik beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz süreçte gelen gelemeyen arkadaşlarımızın kenetlenmeye ve bizlerle beraber olmaya davet ediyorum. Bundan sonra birbirimize destek olalım. Bundan sonra kartalın en yüksek noktada uçması için birlik olalım. Bu bir birlik çağrısıdır."
YÖNETİM KURULU
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi Başkanlığındaki yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor:
Başkan
Ahmet Nur Çebi
Asıl Üyeler
Engin Baltacı
Emre Kocadağ
Mehtap Mutluşan Ferah
Celal Aral
Serhan Çetinsaya
Murat Kılıç
Umut Tahir Güneş
Ali Bayrak
Yedek Üyeler
Bilgihan Cenk Sürmen
İbrahim Kemal Barış Dillioğlu
Seyit Ateş
Umut Şenol
Melih Arslan