Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi, yeniden başkan!

"BİRLİK VE BERABERLİK İSTİYORUM"

YÖNETİM KURULU

Beşiktaş'ta olağan genel kurul seçimde Ahmet Nur Çebi, yeniden başkanlığa seçildi.Siyah-beyazlı camiada gerçekleştirilen seçimde 4523 oy kullanıldı. 3965 oyun geçerli sayıldığı seçimde 397 boş oy kullanılırken, 59 oy geçersiz kabul edildi.Kesin sonuçlara göre Ahmet Nur Çebi 2777 oy alırken rakibi Fuat Çimen 1190 oyun sahibi oldu.Fuat Çimen, resmi sonuçların açıklanmasından önce Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti.Beşiktaş'ta ikinci kez başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kongre üyelerine teşekkür etti.Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen seçimde kesin sonuçların açıklanmasının ardından kürsüye gelen Ahmet Nur Çebi,dedi.Bir önceki dönemde listesinde yer alan eski yönetim kurulu üyelerine de teşekkür eden Çebi,ifadelerini kullandı.Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi Başkanlığındaki yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor:Ahmet Nur ÇebiEngin BaltacıEmre KocadağMehtap Mutluşan FerahCelal AralSerhan ÇetinsayaMurat KılıçUmut Tahir GüneşAli BayrakBilgihan Cenk Sürmenİbrahim Kemal Barış DillioğluSeyit AteşUmut ŞenolMelih Arslan