Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'ye tepki: 'Beşiktaş'ı terk et'

Beşiktaş, Konferans Ligi'nde sahasında oynadığı ve 2-0 öne geçtiği maçta Lugano'ya 3-2'lik skorla mağlup oldu.
Bu karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı tribünler, uzun süre stadyumdan ayrılmadı.
Beşiktaşlı taraftarlar bu esnada, maçtan önce ve karşılaşma sırasında "Yönetim istifa" ve "Trabzon'a başkan olsana" şeklinde tepki gösterdiği yönetime tepkisini sürdürdü.
Siyah-beyazlı taraftarlar, "Vallahi rezalet, billahi rezalet, yeter artık Ahmet, Beşiktaş'ı terk et." ve "Başın öne eğilmesin aldırma Kartal aldırma!" tezahüratları yaptı.
Bu karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı tribünler, uzun süre stadyumdan ayrılmadı.
Beşiktaşlı taraftarlar bu esnada, maçtan önce ve karşılaşma sırasında "Yönetim istifa" ve "Trabzon'a başkan olsana" şeklinde tepki gösterdiği yönetime tepkisini sürdürdü.
Siyah-beyazlı taraftarlar, "Vallahi rezalet, billahi rezalet, yeter artık Ahmet, Beşiktaş'ı terk et." ve "Başın öne eğilmesin aldırma Kartal aldırma!" tezahüratları yaptı.