Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'ye tepki: "Beşiktaş'ı terk et"

Beşiktaş taraftarları, Lugano karşılaşmasının ardından başkan Ahmet Nur Çebi aleyhine tezahüratlarda bulundu. Siyah-beyazlı taraftarlar, "Vallahi rezalet, billahi rezalet, yeter artık Ahmet, Beşiktaş'ı terk et." şeklinde tezahüratlarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'ye tepki: 'Beşiktaş'ı terk et'
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05 Ekim 2023 22:27
Son güncelleme 05 Ekim 2023 22:30
Beşiktaş, Konferans Ligi'nde sahasında oynadığı ve 2-0 öne geçtiği maçta Lugano'ya 3-2'lik skorla mağlup oldu.

Bu karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı tribünler, uzun süre stadyumdan ayrılmadı.

Beşiktaşlı taraftarlar bu esnada, maçtan önce ve karşılaşma sırasında "Yönetim istifa" ve "Trabzon'a başkan olsana" şeklinde tepki gösterdiği yönetime tepkisini sürdürdü.

Siyah-beyazlı taraftarlar, "Vallahi rezalet, billahi rezalet, yeter artık Ahmet, Beşiktaş'ı terk et." ve "Başın öne eğilmesin aldırma Kartal aldırma!" tezahüratları yaptı.

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