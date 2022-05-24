Beşıktaş'ta 29 Mayıs'ta yapılacak seçim öncesi heyecanlı bekleyiş devam ediyor.Başkan adaylarından Fuat Çimen listesini açıklarken Ahmet Nur Çebi ise yönetim kurulunu henüz belirlemedi. Listelerin teslimi ise 26 Mayıs Perşembe günü sona erecek.Yeni yönetimini büyük ölçüde değiştirecek Başkan Ahmet Nur Çebi'nin 2. başkan başta olmak üzere yönetimdeki isimler kararsızlığını devam ediyor.