Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi için istifa çağrısı

Son Dakika Beşiktaş Haberleri: Transfer döneminde Halil Dervişoğlu ve Dusan Tadic'e imza attıramayan Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi istifaya davet edildi.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi için istifa çağrısı
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16 Temmuz 2023 12:20
Son güncelleme 16 Temmuz 2023 12:22
Beşiktaş'ın transferde Halil Dervişoğlu'nu Galatasaray'a, Dusan Tadic'i ise Fenerbahçe'ye kaptırmasının ardından siyah-beyazlı camiada flaş gelişmeler yaşandı.

Daha önce Beşiktaş'ta başkanlığa aday olacağını açıklayan siyah-beyazlı camianın önde gelen isimlerinden Hasan Arat, başkan Ahmet Nur Çebi'ye istifa ve seçim kararı alma çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hasan Arat, "Beşiktaşımızı daha fazla üzmeyin. Gereğini yapın" paylaşımında bulundu.

Öte yandan Beşiktaşlı taraftarların bir bölümü, sosyal medyada başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimini istifaya davet etti.

Siyah-beyazlı camiada istifa seslerinin yükselmesinin ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin bu tepkilere vereceği cevap merakla beklenmeye başlandı.





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