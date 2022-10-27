Fransız teknik adam Valerien Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş, bu zamana kadar gönderdiği yabancı çalıştırıcılara ödediği tazminatlarla dikkati çekiyor.



ISMAEL'İN TAZMİNATI NE KADAR?



Türk kulüpleri, fesih tazminatlarıyla yabancı teknik adamların servetine servet katmaya devam ediyor. Son olarak Beşiktaş, Valerien Ismael'i göndermek için sözleşmede yer alan rakamı ödemeyi kabul etti. Fransız çalıştırıcı, 420 bin euro gelir elde ederek Türkiye'den ayrılacak.



TAZMİNAT BEDELİ 13 MİLYON EURO



Beşiktaş'ın 2000 senesinden bu yana yabancı teknik adamlara verdiği tazminat bedeli ise yaklaşık 13 milyon euroyu (242 milyon TL) bulacak.



BENZER TABLO YAŞANMIŞTI



Siyah-beyazlılarda Jean Tigana 3 milyon euro, Bernd Schuster 1 milyon euro, Vicente del Bosque 8.5 milyon euro tazminat almıştı. Ismael de tazminat alan yabancı çalıştırıcılar listesine eklenmiş oldu.



GALATASARAY ZİRVEDE



Yabancı teknik adamlara ödenen tazminatlarda dört büyükler arasında ilk sırada Galatasaray var. Sarı-kırmızılı takım son olarak geçen sezon takımın başına getirdiği Domenec Torrent'le de yolları ayırmış, takımın başına Okan Buruk'u getirmişti. Galatasaray ise 2000 senesinden bu yana yabancı teknik adamlara toplamda 13.5 milyon euro gibi bir ödeme yaptı.





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