Beşiktaş'ta Afrika Kupası tehlikesi

Afrika Uluslar Kupası, 13 Ocak-11 Şubat 2024 tarihleri arasında Fildişi Sahili'nde düzenlenecek. Aynı tarihlerde Beşiktaş ligde Karagümrük, Pendikspor, Adana Demirspor, Sivasspor, Trabzonspor ve Kayserispor ile karşılaşacak.Bu araya Beşiktaş'ın tam 6 maçının denk gelmesi, 8 futbolcunun da tamamen takımda olmayacağı anlamını taşımıyor. Önemli olan kupanın grup aşamaları. Grup aşamalarından sonra her turda takım sayısı azalacağı için futbolcuların geri dönmesi de çabuklaşacak.Ancak, burada da önemli olan ülke kamplarının ne zaman başlayacağı ve kaç futbolcunun çağırılacağı. Kupa 13 Ocak'ta başlasa da kamplar için daha erken gidileceğinden 7 Ocak haftasında Kasımpaşa ile oynanacak olan 19'uncu hafta karşılaşması da bu programa dahil olabilir.Beşiktaş'ın kadrosunda yer alan Afrikalı oyuncuların ülkelerinin elemelerdeki son durumu şu şekilde;Kader maçı 12 Eylül'de Kamerun ile Burundi arasında Kamerun'da oynanacak. Her iki ülke de 4 puanda ve Kamerun ikili averajda üstün. Aboubakar, Beşiktaş'ın olduğu kadar ülkesinin de göz bebeği olduğu için mutlaka gidecek ve Burundi'yi elemeye çalışacak. Kupaya katılması halinde (Kamerun'un genelde en az çeyrek final oynadığı düşünülürse) Aboubakar'ın en az 5 maçı kaçırması büyük olasılık.Belki de gitmesi en düşük ihtimal olan futbolcu durumunda. Çünkü Kamerun'un son 10 maçında kendine yer bulamadı.Sakatlığını yeni atlatan Ghezzal'ın, form tutması halinde mutlaka Cezayir milli takımına çağrılması bekleniyor.Son 5 yılda hemen hemen bütün milli maçlara çağrılan Colley, Gambiya ile Afrika Kupası'na katılacak. Gambiya son maçta Kongo'dan puan alması halinde kupaya katılacak ve kader maçı Kongo ile 10 Eylül'de.3 yıl Demokratik Kongo Milli takımına çağrılmayan Masuaku, Beşiktaş'ta forma giymeye başladıktan sonra düzenli olarak milli takımda yer alıyor ve Afrika Kupasına gitmesi de Sudan ile oynayacakları maça bağlı. Grupta Moritanya 8 puanla liderken, Demokratik Kongo ve Gabon 7, Sudan 6 puanda. Son maçta her ihtimalin olduğu bir grup söz konusu.Muleka da Afrika Kupası'nda yer almayabilir. Kongo milli takımı teknik direktörü, Muleka'yı çok fazla tercih etmiyor ve son 7 maç çağrılmadı. Ama katılması durumunda geniş kadroda yer bulması sürpriz olmaz.Gana milli takımının stoperi Amartey, ülkesinin milli takımına sürekli çağrıldığı için Afrika Kupası'nda yer alacak ve en az 3 maç kaçıracak.Beşiktaş'ın son Afrikalı oyuncusu Bailly, ev sahibi olduğu ve sakat olmadığı anlarda sürekli milli takıma çağrıldığı için kupadan eleninceye kadar siyah beyazlıları yalnız bırakacak.